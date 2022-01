Covid, muoiono in Francia i gemelli Bogdanoff: non erano vaccinati

I due erano diventati famosi negli anni Ottanta, quando conducevano in tv un programma di curiosità scientifiche. Entrambi erano ricoverati in ospedale a Parigi dopo aver contratto il virus

Igor Bogdanoff, star della tv francese diventato celebre negli anni Ottanta, è morto il 3 gennaio a 72 anni, a sei giorni di distanza dal fratello gemello, Grichka. Lo ha annunciato il suo agente. Entrambi sono morti di Covid, dopo essere stati ricoverati in ospedale a Parigi. Nessuno dei due si era vaccinato. Anche Igor era stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il virus, come il fratello.