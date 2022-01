Covid, in Cile vaccinati 10 animali di uno zoo

Un vaccino apposta per gli animali

Hanno il vaccino una tigre del Bengala di tre anni di nome Charly, un orangutango di 26 anni di nome Sandai, insieme a tre leoni, altre due tigri e tre puma. I felini e l'orangutango sono stati scelti per la campagna vaccinale sperimentale poiché appartengono a specie considerate ad alto rischio di contrarre il Covid: tutti hanno ricevuto la seconda dose di un vaccino sviluppato appositamente per gli animali e non ancora in commercio. La prima dose era stata somministrata loro il 13 dicembre scorso. Finora hanno contratto il virus decine di animali in zoo sparsi per il mondo: dai leoni a Singapore, agli ippopotami in Belgio, ai gorilla negli Stati Uniti. E proprio numerosi zoo negli Usa hanno annunciato campagne di vaccinazione per i propri ospiti.