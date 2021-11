Covid, studio Usa: contagiato l'80% dei cervi testati in Iowa

Lo riferisce il New York Times, citando uno studio condotto dalla Penn State University, online sul sito BioRxiv ed in attesa della revisione della comunità scientifica

Nessuna evidenza di trasmissione dal cervo all'uomo



Al momento, come sottolinea il quotidiano, non ci sono prove che i cervi dalla coda bianca abbiano finora infettato a loro volta esseri umani. Tuttavia, i risultati della ricerca appaiono comunque preoccupanti alla luce del rischio che, una volta adattato all'organismo di un nuovo animale, il virus possa mutare, dando origine a delle varianti, potenzialmente in grado di eludere i vaccini attualmente in uso. Proprio per questo, i ricercatori americani e le autorità dell'Iowa hanno invitato i cacciatori della zona e i soggetti che potrebbero entrare a contatto con i cervi a prendere precauzioni per evitare la trasmissione del virus.





Lo studio nel dettaglio



Per compiere lo studio, il team di ricerca ha analizzato i linfonodi di quasi 400 cervi tra aprile 2020 e il 10 gennaio 2021. In particolare, dall'analisi è emerso che l'82,5% (80 cervi su 97) degli animali testati tra il 23 novembre e il 10 gennaio è risultato positivo al coronavirus Sars-CoV-2. Il sequenziamento genomico dei campioni virali ha rilevato la presenza di 12 varianti del coronavirus Sars-CoV-2, di cui la B.1.2 (54,5%) e la B.1.311 (20 %) rappresentavano circa il 75% di tutti i campioni.

Come sottolineato dai ricercatori, la scoperta della trasmissione “selvatica ed enzootica nei cervi ha importanti implicazioni per l'ecologia e la persistenza a lungo termine, nonché il potenziale di ricaduta su altri animali e ricaduta negli esseri umani”. “Questi risultati evidenziano l'urgente necessità di un approccio "One Health" robusto e proattivo per ottenere una migliore comprensione dell'ecologia e dell'evoluzione del Sars-CoV-2”, hanno concluso i ricercatori.