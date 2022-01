Usa, Trump rilancia la sfida un anno dopo Capitol Hill

Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di “voto rubato” per l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. L'ex inquilino della Casa Bianca è pronto, con una conferenza stampa nella villa di Mar-a-Lago il prossimo 6 gennaio, a dettare la linea dei repubblicani per le elezioni di Midterm. Stando ad un sondaggio Washington Post/University of Maryland, per il 60% degli americani Trump ha “grande” o “buona” parte di colpa nell'assalto al Parlamento, ma ha solo “qualche responsabilità” o “nessuna” per il 72% dei repubblicani e per l'83% dei suoi elettori. Intanto, dalla commissione parlamentare d'inchiesta emerge una testimonianza secondo cui Ivanka chiese al padre di fermare la violenza.