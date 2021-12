Assalto a Capitol Hill, Mark Meadows accusato di oltraggio a Congresso

L'accusa per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla Commissione ristretta che indaga sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio. Due deputati Repubblicani, Liz Cheney e Adam Kinzinger, si sono uniti al voto dei Democratici a sostegno della misura

Con 222 voti a favore e 208 contrari, la Camera dei Rappresentanti di Washington ha approvato il deferimento dell’ex capo dello staff di Donald Trump, Mark Meadows, al Dipartimento di Giustizia con l'accusa di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla Commissione ristretta che indaga sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio. Due deputati Repubblicani, Liz Cheney e Adam Kinzinger, si sono uniti al voto dei Democratici a sostegno della misura. Meadows aveva fornito migliaia di pagine di documenti agli inquirenti, poi aveva respinto la richiesta della Commissione – fatta per il tramite di una citazione in giudizio - di deporre.