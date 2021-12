Assalto al Congresso Usa: spunta piano per ripresa potere Trump

Il progetto è stato consegnato alla commissione che indaga sui fatti dall'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, che ha detto di averlo ricevuto via email alla vigilia dell’attacco ma di non averci mai fatto nulla. Si raccomandava all'ex presidente di dichiarare subito lo stato di emergenza per questioni di sicurezza nazionale, in modo da ritardare la certificazione della vittoria di Biden da parte del Senato

Il piano per la ripresa del potere da parte di Trump

Il piano è stato consegnato alla commissione del Congresso che indaga sui fatti dall'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, che ha detto di averlo ricevuto via email ma di non averci mai fatto nulla. Come riportano il New York Times e il Guardian, nella presentazione di 38 pagine al vaglio della commissione si raccomanda all'ex presidente di dichiarare subito lo stato di emergenza per questioni di sicurezza nazionale, in modo da ritardare la certificazione della vittoria di Joe Biden da parte del Senato, fissata proprio per il 6 gennaio. A mettere a punto il piano sarebbe stato un ex colonnello dell'esercito texano sostenitore della tesi delle elezioni rubate, che prima del 6 gennaio lo avrebbe fatto pervenire a diversi senatori.