Emirati Arabi, in tre giorni caduta la pioggia di 18 mesi

In tre giorni è caduta la pioggia di 18 mesi. Succede negli Emirati Arabi Uniti dove un’eccezionale ondata di maltempo sta mettendo a dura prova Dubai e altre città. Maltempo che, secondo i meteorologi, non è ancora finito.

Una situazione straordinaria

In media, gli Emirati Arabi Uniti registrano circa 100 millimetri di precipitazioni all'anno come riporta il quotidiano emiratino The National. Dal 30 dicembre il maltempo ha colpito violentemente la zona desertica e le piogge sono cadute copiose, come per esempio intorno a Dubai dove hanno superato i 140 mm.