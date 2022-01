India, fuga di massa da un santuario: 12 morti e 13 feriti nella calca

Almeno 12 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in mezzo alla calca in India, in seguito a una fuga della folla ammassata lungo il tragitto che porta a un santuario religioso per partecipare alle preghiere. Gli incidenti sono avvenuti nelle prime ore del nuovo anno nella strada che conduce al Mata Vaishno Devi, santuario che si trova Kashmir amministrato dall'India. "Almeno 12 persone hanno perso la vita e 13 sono ferite, ma il bilancio potrebbe salire perché il percorso verso il santuario sulla collina era pieno di devoti che cercavano di fare la consueta visita di Capodanno e le preghiere", ha spiegato un funzionario all'Afp.