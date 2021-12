4/20 ©Ansa

FRANCIA - Come richiesto dal governo, il comune di Parigi ha annullato concerti e spettacoli con fuochi d'artificio previsti per la sera di Capodanno, in particolare gli eventi tradizionalmente previsti sugli Champs Elysees. Niente raduno pubblico ma non ci sarà alcun coprifuoco, come inizialmente paventato. Nei bar e locali è vietato consumare in piedi. In tutta la Francia è stato chiesto ai sindaci di cancellare concerti e fuochi d'artificio e di vietare il consumo di alcool per strada

