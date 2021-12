Usa, trovata una seconda Time Capsule sotto la statua del Generale Lee

La prima capsula

leggi anche

GB, scoperto fossile di millepiedi gigante grande quanto un’auto

Un’altra Time Capsule era già stata trovata la scorsa settimana, ma il contenuto ha confuso e deluso alcuni storici locali. Dentro c’erano quella che sembrava una moneta, alcuni libri di varie dimensioni e colori, quella che sembrava una busta con una foto all'interno e altri oggetti, alcuni dei quali erano difficili da identificare date le loro condizioni. Una capsula che lo storico e autore locale Dale Brumfield sospettava non essere quella che stavano cercando, perché era fatta di piombo, le dimensioni non corrispondevano ai resoconti storici ed era stata scoperta in alto nel piedistallo. "Sapevo fin dall'inizio che qualcosa non andava - ha detto Brumfield a ABC News - E più ci pensavo, più studiavo i miei appunti e alcuni dei documenti storici. Ho detto ‘questa è una capsula del tempo diversa’". Secondo Brumfield, la prima scatola ritrovata è stata nascosta dalle persone coinvolte nella costruzione del monumento: "Credo che quei ragazzi siano stati lasciati fuori dalla capsula del tempo originale e hanno deciso di voler commemorare se stessi mettendo questa piccola scatola di piombo a 20 piedi di altezza, che è il punto a metà della costruzione".