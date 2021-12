Egitto, la mummia del faraone Amenhotep I aperta dopo 3.500 anni

Dettagli inediti sulla vita e la morte del re egiziano sono venuti alla luce attraverso questa tecnica digitale che ha analizzato la mummia, decorata con ghirlande di fiori e un'affascinante maschera facciale in legno. Come riportato dalla Cnn, la mummia del faraone Amenhotep I, antica di 3.500 anni, scoperta nel 1881, non era mai stata “scartata” dagli archeologi egiziani che, a causa della sua estrema fragilità, non avevano mai osato esporne i resti, rendendola l'unica mummia reale egiziana trovata nel XIX secolo e non ancora aperta. “Scaricando digitalmente la mummia e 'staccando' i suoi strati virtuali - la maschera facciale, le bende e la mummia stessa - potremmo studiare questo faraone ben conservato con dettagli senza precedenti", ha affermato Sahar Saleem, professore di radiologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università del Cairo e radiologo dell'Egyptian Mummy Project, in una nota.