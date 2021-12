Profondo esaurimento per Charlene di Monaco, la fuga di notizie

Il marito Alberto ha parlato di "profondo esaurimento fisico ed emotivo" e le condizioni di salute della sua consorte, la principessa Charlene di Monaco, continuano a preoccupare i monegaschi. Un comunicato ufficiale, diramato pochi giorni prima di Natale, aveva parlato di miglioramenti positivi: "La convalescenza della Principessa Charlène prosegue in modo soddisfacente e incoraggiante". Ma nonostante ciò non è rientrata nel Principato neppure per le festività. E' ricoverata in Svizzera nella clinica di lusso Kusnacht Practice, specializzata nella cura delle dipendenze, nei pressi del lago di Zurigo. "La sua guarigione richiederà ancora qualche mese". Per questo Alberto e i figli si sono recati in Svizzera per fare visita a Charlene nei giorni delle festività natalizie.