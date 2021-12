Natale, Kate Middleton al piano per la prima volta in pubblico. VIDEO

La duchessa di Cambridge si è esibita insieme a Tom Walker nel brano "For Those Who Can't Be Here", nel corso dell'evento trasmesso dalla tv britannica Itv. Il cantautore: "Non mi aspettavo che tenesse il tempo così bene, rispetto alle prime prove è molto migliorata. Lei è una musicista meravigliosa"

Kate Middleton, in occasione del concerto di Natale Royal Carols: Together At Christmas, ha suonato per la prima volta il pianoforte in pubblico. La duchessa di Cambridge ha accompagnato il cantautore Tom Walker nel brano For Those Who Can't Be Here, nell'evento registrato lo scorso 8 dicembre e trasmesso dalla tv britannica Itv la sera del 24 dicembre alle 19.30 (20.30 in Italia).