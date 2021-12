A Natale ecco la prima foto ufficiale della figlia di Harry e Meghan

A sei mesi dalla sua nascita, la coppia ha deciso di mostrare la piccola nello scatto di famiglia scelto come cartolina di auguri Condividi

Neanche la bisnonna, la Regina Elisabetta è riuscita ad incontrarla. E anche la Regina Elisabetta sarà costretta a vederla in foto. Eccola la cartolina di Natale in cui Harry e Meghan Markle hanno deciso di presentare per la prima volta in pubblico la piccola Lilibet, nata a Los Angeles lo scorso 4 giugno.

La foto di famiglia A ritrarre la coppia assieme ai figli il fotografo, Alexi Lubomirski, lo stesso che scattò anche le foto del fidanzamento e del matrimonio dei Sussex. Lo stesso che ora ha condiviso sul suo profilo instragram anche il ritratto di famiglia. Una foto molto "studiata" e "confidenziale" dove Harry e Meghan siedono su delle scale di legno, forse nella loro villa super lusso a Montecito. Harry è scalzo, indossa un paio di jeans strappati e tiene tra le braccia Archie che gli somiglia tantissimo avendo anche i suoi stessi capelli rossi. Mentre Meghan con un golf blu e dei jeans, tiene in braccio la piccola Lillibet vestita di bianco.

Oltre alla foto anche il messaggio può apparire molto d'effetto. Messaggio in cui la famiglia spiega: "Quest'anno abbiamo dato il benvenuto a nostra figlia Lilibet Diana. Se Archie ci ha fatti diventare mami e papi, lei ci ha resi una famiglia".

Non solo, attraverso questa immagine, Harry e Meghan hanno voluto comunicare di aver fatto una donazione a diversi enti di beneficenza, tra cui un'organizzazione che sostiene le famiglie afgane. Proprio in linea con la battaglia politica di Meghan per dare un congedo parentale retribuito non solo alle famiglie afghane e ma anche alle tante famiglie che ne avrebbero bisogno.