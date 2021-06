Bbc: "Harry non ha chiesto alla regina di usare il nome Lilibet”

Una fonte vicina ai duchi aveva detto all'emittente britannica che il nipote aveva parlato con la nonna prima della nascita della sua secondogenita e che "avrebbe menzionato" il nome. Ma un'altra fonte di Buckingham Palace ha detto che non è andata così e che "non è mai stato chiesto" nulla

Harry e Meghan non hanno mai parlato con la regina Elisabetta del fatto che volessero chiamare Lilibet la loro figlia, nata lo scorso 4 giugno. Lo scrive la Bbc, citando una fonte di Buckingham Palace. Lilibet è stato il soprannome della regina in famiglia fin dalla sua infanzia. Una fonte vicina a Harry e Meghan ha detto alla Bbc che il duca di Sussex aveva parlato con la regina prima della nascita e che "avrebbe menzionato" il nome. Ma una fonte del palazzo ha detto che non è andata così e alla regina "non è mai stato chiesto" l'utilizzo del nome.