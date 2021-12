Spazio, turista miliardario giapponese Maezawa è tornato sulla Terra

La vita a bordo della Iss

A bordo della Iss i due turisti spaziali hanno girato diversi video che mostrano ad esempio l'assistente del miliardario spiegare in dettaglio ai suoi milioni di follower come lavarsi i denti o andare in bagno in assenza di forza di gravità. Maezawa e il suo assistente sono i primi turisti giapponesi nello spazio dal 1990, quando un giornalista soggiornò a bordo della stazione sovietica Mir.

Il futuro dei voli spazili privati

Il settore dei voli spaziali privati, molto redditizio, ha visto il recente ingresso delle società dei miliardari americani Elon Musk (SpaceX) e Jeff Bezos (Blue Origin), oltre a quella del

britannico Richard Branson (Virgin Galactic). A settembre, SpaceX ha ospitato un volo orbitale di tre giorni con un equipaggio tutto di civili. SpaceX dovrebbe portare diversi turisti intorno alla Luna nel 2023, incluso lo stesso Maezawa, che sta finanziando questa operazione. Il viaggio che sta per concludersi segna il ritorno dopo più di dieci anni di

Roscosmos, l'industria aerospaziale russa coinvolta in scandali di corruzione e difficoltà tecniche e finanziarie.