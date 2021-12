Afghanistan, Times: “Ritrovato bimbo affidato a marines all’aeroporto”

Secondo il quotidiano londinese, Sohail Ahmadi, il bimbo afghano disperso da mesi dopo essere stato affidato dai genitori a un marine americano all'aeroporto Hamid Karzai durante il caotico ritiro della scorsa estate, sarebbe stato ritrovato e presto potrebbe ricongiungersi con la famiglia, che nel frattempo si è rifugiata negli Stati Uniti. Di lui si è preso cura in questi mesi un tassista di Kabul Condividi

Il piccolo Sohail Ahmadi, il neonato afghano disperso da mesi dopo essere stato affidato dai genitori a un marine Usa all'aeroporto Hamid Karzai di Kabul durante il caotico ritiro dall'Afghanistan della scorsa estate, potrebbe essere stato ritrovato. Secondo il Times, il bimbo sta per essere riportato tra le braccia dei genitori, che nel mentre si sono rifugiati negli Stati Uniti. Il piccolo, che adesso ha sei mesi, sarebbe ora al sicuro dopo essere anche scampato a un tentativo di sequestro. Di lui si è preso cura in questi mesi un tassista di Kabul, riferisce il quotidiano londinese. Al momento, non ci sono però conferme ufficiali sull'identità del piccolo.

Gli appelli della famiglia leggi anche Afghanistan, talebani chiedono aiuto Ue per far funzionare aeroporti I genitori, Mirza Ali Ahmadi e sua moglie Suraya, 35 e 32 anni, da mesi lanciano appelli nella speranza di ritrovarlo. Della vicenda si è occupata a lungo l'Ong Afghan Refugee Relief, che una ventina di giorni fa aveva parlato di una "pista molto credibile" di cui era venuta a conoscenza, spiegando di aver informato le "autorità competenti". I coniugi Ahmadi erano all'aeroporto di Kabul il 19 agosto per cercare di lasciare l'Afghanistan dopo l'arrivo al potere dei talebani. Travolti dalla calca davanti ai cancelli dell'Abby Gate, insieme a migliaia di altre persone in attesa di entrare nello scalo, avevano affidato il loro neonato a un militare americano nel timore che rimanesse schiacciato dalla folla, pensando che sarebbero presto arrivati all'ingresso per riprenderlo con loro. Ma da quel momento del piccolo non avevano avuto più notizie. La coppia era stata poi evacuata con gli altri figli di 17, 9, 6 e 3 anni, giungendo a Fort Bliss, in Texas, dopo un lungo viaggio con tappe prima in Qatar e poi in Germania.