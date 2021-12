Gb, la regina cancella il pranzo di Natale a Windsor per Omicron

La decisione è stata presa in via precauzionale a causa della grave situazione pandemica nel Paese che ieri ha registrato il suo record assoluto di nuovi contagi: 78.610, mai così tanti dall'inizio di due anni

Alla fine ha dovuto rinunciare anche la Regina. Il pranzo previsto per martedì coi membri della famiglia reale allargata (inclusi anche i cugini della sovrana) non si farà. Questo a causa della diffusione della variante Omicron che ieri ha registrato il suo record assoluto di nuovi contagi: mai così tanti dall'inizio di due anni. A dichiararlo una fonte di Buckingham Palace all’ agenzia di stampa britannica PA, secondo cui la decisione è stata presa in via precauzionale.

L’ organizzazione del Pranzo di Natale

approfondimento

I segreti della famiglia Reale, la Regina Elisabetta: amore e corona

Tutto era pronto per il pranzo nel Castello di Windsor. E la Regina Elisabetta – dicono molti - non ne voleva sapere di restare sola durante le feste. A maggior ragione in un anno particolare, in cui ha perso il marito Filippo, morto ad aprile. Il 21 dicembre ci sarebbe stata una tavolata di circa 50 membri della famiglia reale, fra cui il principe Carlo e Camilla e i preparativi erano già in corso. Poi il dietrofront reale. La sovrana spaventata dalla variante Omicron ha deciso di annullare il ritrovo: "E' la cosa giusta da fare" avrebbe confidato.