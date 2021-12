Libia, milizie armate assediano il governo di Tripoli: voto a rischio

La minaccia sulle elezioni

"Non ci saranno elezioni presidenziali in Libia, chiuderemo tutte le istituzioni statali", ha dichiarato il leader della Brigata al-Samoud, Salah Badi, misuratino nella lista nera del Consiglio di sicurezza dell'Onu dal 2018 per aver più volte tentato di rimuovere dal potere l'allora Governo di unità nazionale di Fayez al Sarraj e per aver condotto azioni armate nella capitale causando vittime civili. Badi ha anche lanciato un duro attacco contro la Consigliera speciale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, che nei giorni scorsi si era recata a Misurata per incontrare le autorità locali, ma anche leader militari e di gruppi armati, in vista delle elezioni. "Il suo ruolo in Libia è criminale", ha detto Badi criticando l'intero processo elettorale.

Gli scontri tra le fazioni

Parti della capitale sono rimaste senza elettricità. A far scoppiare una tensione latente e mai sopita tra le varie fazioni armate del Paese, sarebbe stata la decisione dello stesso Menfi, in qualità di Comandante supremo delle forze armate, di sollevare dal suo incarico il comandante del distretto militare di Tripoli, Abdel Basset Marwan, vicino a potenti milizie locali, e di nominare al suo posto il generale Abdel Qader Mansour.