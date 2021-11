Libia al voto 24 dicembre per eleggere presidente e parlamento

Conclusioni Conferenza Internazionale sulla Libia

Le elezioni presidenziali e legislative in Libia si terranno il 24 dicembre, dice il presidente libico Mohamed al Menfi a conclusione dei lavori della conferenza internazionale Onu sulla Libia che a Parigi che rilancia con slancio il processo di pacificazione nel Paese. Una ventina di leader mondiali tra loro la vice presidente americana Kamala Harris, per l'Italia il Presidente del Consiglio Mario Draghi, per la Germania la Cancelliera uscente Anghela Merkel si sono riuniti chiamati dal Presidente francese Emmanuel Macron. La presidenza condivisa di Francia Italia e Germania ha prodotto un documento chiave per la stabilizzazione della Libia.

Sanzioni Onu per chi ostacola le elezioni

Primo obiettivo mantenere i dati del 24 dicembre per la consultazione presidenziale e legislativa che dovrà essere inclusiva e rispettosa delle opposizioni. "Le persone o entità all'interno o all'esterno della Libia che tenteranno di ostacolare, rimettere in discussione, manipolare o falsificare il processo elettorale e la transizione politica renderene conto e potranno essere iscritte sulla lista del comitato delle sanzioni dell'Onu" . Questo l'avvertimento contenuto nella dichiarazione finale della conferenza di Parigi sulla Libia. I firmatari convengono "con urgenza a tutti gli attori ea tutti i candidati libici di rispettare i loro impegni sulla tenuta delle elezioni il 24 dicembre".