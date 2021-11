Conferenza a Parigi sulla Libia, Draghi: "Garantire libere elezioni"

In Libia "è importante che le elezioni si svolgano il 24 dicembre in modo simultaneo, presidenziali e parlamentari. Ma per farlo occorre una legge elettorale. E' quindi mio auspicio che questa legge vanga fatta con l'accordo di tutti che lavoreranno insieme non nelle prossime settimane, ma nei prossimi giorni, perché è urgente per poter votare il 24 dicembre". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla conferenza stampa finale del vertice di Parigi sulla Libia. Draghi, che ha preso parte all'incontro con i vertici di diversi Paesi, tra i quali il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera uscente tedesca Angela Merkel, ha fatto riferimento alle consultazioni messe in pericolo dall'instabilità nel Paese nordafricano. Andare al voto, secondo il presidente del Consiglio "è la volontà chiara del popolo libico come dimostra la registrazione di circa 3 milioni di elettori". Un'opinione quella del premier italiano condivisa nel comunicato finale della Conferenza sulla Libia, che ha lanciato un appello per elezioni "libere" e "credibili" in Libia il 24 dicembre, minacciando sanzioni contro chi ostacolerà il processo elettorale. Da Draghi anche un appello a Bruxelles sulla questione migranti. "Questi sbarchi continui in Italia rendono la situazione insostenibile: l'Ue deve trovare un accordo su questo fronte. Noi stessi - ha aggiunto il premier - dobbiamo riuscire a investire di più in Libia, a spendere più denaro per creare condizioni più umane" sul fronte dell'immigrazione "che spesso non ha origine in Libia ma dai Paesi vicini".