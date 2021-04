Governo, Draghi in visita in Libia per incontrare Dabaiba a Tripoli

Politica estera

La missione del premier nella città libica vuole riaffermare il ruolo centrale dell’Italia nel rafforzamento della stabilità politica nel Paese nordafricano - in vista delle elezioni politiche del prossimo 21 dicembre - e in tutta l’area del Mediterraneo. Ruolo oscurato, negli ultimi mesi, dall'egemonia turca in Tripolitania e da quella russa in Cirenaica. Lo scorso 24 marzo, in aula al Senato, Draghi aveva detto che “l’Italia difende in Libia e nel Mediterraneo orientale i propri interessi nazionali e la cooperazione internazionale anche nel campo della sicurezza con i suoi partner strategici”.