Hamilton insignito del titolo di Cavaliere dal principe Carlo

Non sarà il mondiale di Formula Uno, sfumato pochi giorni fa a Dubai ma per Lewis Hamilton è comunque un riconoscimento importante. Stiamo parlando del titolo di “baronetto” che al Castello di Windsor gli ha conferito direttamente il Principe Carlo.

Il Gran premio di Dubai

Un'occasione per dimenticare la delusione per la sconfitta di Abu Dhabi, dove all'ultimo giro del Gp di domenica ha perso il campionato mondiale a favore dell'olandese Max Verstappen. Se avesse vinto Hamilton avrebbe ora 8 titoli mondiali, uno in più di Michael Schumacher. E sarebbe stato record assoluto, un primato difficilmente battibile per i prossimi 20 anni almeno.