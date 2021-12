Svelata la tecnica con cui Maria Stuarda sigillò la sua ultima lettera

Bisogna prima di tutto immaginare lo scenario. È il 1587 e Mary Stuart, nota al mondo come Maria Stuarda, sta per salire sul patibolo dopo 20 anni di reclusione. Trascorsi nel castello di Fotheringay, dove verrà decapitata chiudendo così un'esistenza tragica. Nonostante il suo esilio, la regina di Scozia è ancora considerata una minaccia per Elisabetta I.

Una tecnica raffinata a misteriosa, il "letterlocking"

approfondimento

Uk, rubato rosario che Maria Stuarda portò in giorno esecuzione

Le sue ultime ore sono impegnate in un’operazione estremamente complessa. Le preghiere, certo, ma anche la scrittura delle sue ultime volontà. Non proprio un testamento, ma il suo lascito alle generazioni future. Con la necessità di garantirne al massimo la sua sicurezza.

Per questo, in un’epoca in cui la carta era merce rara, ancora fabbricata a mano, e in cui le buste dovevano ancora essere inventate, si ricorreva o al sigillo in ceralacca, oppure a una tecnica molto sofisticata, il “lettelocking”, traducibile in “blindalettere”.

Una tecnica dimenticata e che oggi, dopo 500 anni, è stata svelata grazie alla cooperazione del MIT, il Massachussetts Institute of Technology di Boston e del King’s College di Londra.

In un video che è possibile vedere su YouTube si seguono i quasi 30 passaggi necessari a piegare e sigillare la missiva, con un lembo della lettera sapientemente intagliato nella parte bianca del testo. Per eseguire correttamente il tutto era necessario avere un rasoio e un punteruolo. Un’operazione difficile, che rischiava di dover essere ripetuta da capo, riscrivendo di nuovo la lettera.

Le ultime parole di Maria Stuarda sono state così conservate grazie alla “blindatura” eseguita con la lettera stessa. Un metodo elegante e misterioso fino ad oggi, che grazie al lavoro di un’equipe di studiosi e di un programma di computer grafica è stato risolto.