Regina Elisabetta rifiuta il premio di "Anziana dell'Anno"

Elisabetta ha incaricato della risposta - trasmessa il 21 agosto dalla residenza reale estiva scozzese di Balmoral - il suo segretario personale, Tom Laing-Baker, che ha riportato proprio quanto detto dalla sovrana: "Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la regina non crede quindi di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che troviate un destinatario più adeguato". Destinatario individuato alla fine dal magazine nella celeberrima stella franco-americana del cinema hollywoodiano Leslie Caron, che di anni ne ha 90: cinque meno di Elisabetta.

Vecchio è chi ci si sente. In questo modo, con una risposta cortese ma secca la regina Elisabetta II, nonostante i 95 anni suonati, ha rifiutato un premio rivolto agli anziani più illustri. Ad offrirlo era stata la rivista britannica 'The Oldie', dedicata alla terza età, e il nome del riconoscimento: 'Oldie of the Year award' (un quasi insolente "Premio al vecchietto dell'anno"), non deve essere stato molto apprezzato alla sovrana.

I piccoli acciacchi di Sua Maestà

Sembra quasi che questo rifiuto reale di cui si è saputo solo ora, sia una sorta di risposta involontaria a quanto circolato nei giorni scorsi sulla stampa: alcuni normalissimi segnali di invecchiamento che comunque la sovrana, sempre attiva e in grande forma, affronta con una invidiabile disinvoltura. Negli ultimi impegni pubblici è stata vista per la prima volta con un bastone per camminare, sebbene non abbia problemi di deambulazione ma lo usi sulle superfici più sconnesse. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, i suoi medici le avrebbero chiesto per ragioni di salute di non bere più bicchierini di alcolici, a cominciare dall'amato Martini.

I prossimi impegni della Regina

Oltre al suo ottimo stato di salute, Elisabetta II può contare anche su una certa tradizione di longevità in famiglia, con la regina Madre venuta a mancare quando aveva 102 anni. Davanti alla Regina c'è comunque una stagione piena di impegni pubblici, come la presenza di Sua Maestà alla conferenza internazionale sul clima CoP26 di Glasgow, a presidenza britannica, fra due settimane. Per arrivare poi a quelli che condurranno fino alle celebrazioni nel 2022 del cosiddetto Giubileo di Platino: il 70esimo anniversario dall'ascesa al trono.