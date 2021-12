Johnson dà il via al Green Pass in Gran Bretagna, rivolta dei Tories

A fronte di un significativo aumento di contagi con la variante omicron, il governo britannico ha varato l’obbligo del documento per entrare nei locali pubblici e nei grandi eventi. 100 parlamentari Conservatori però votano contro

La più grande ribellione dell’era Johnson, secondo alcuni, la dimostrazione che la sua leadership ha avviato la parabola discendente, secondo altri. Certo è che la decisione di Boris Johnson di introdurre il Green Pass in Gran Bretagna è stata accolta da una vera e propria ribellione da parte dei suoi stessi supporter, ben 100 parlamentari conservatori. Il provvedimento, che prevede ulteriori restrizioni la “liberi tutti” che aveva caratterizzato l’era dell’ex sindaco di Londra, è passato solo grazie, al sostegno dei laburisti.

Il provvedimento passato grazie ai laburisti

Non senza pagare dazio, naturalmente.

Il leader laburista, Keir Starmer, ha affermato infatti che questo passaggio politico segna un "colpo molto significativo alla già compromessa leadership del primo ministro".

E a nulla serve l‘obiezione dei conservatori ribelli, secondo cui, in definitiva, questo episodio rientra nella normale dialettica parlamentare, o quanto sostiene il ministro dei trasporti, che le lunghe code di cittadini in fila per il richiamo del vaccino, dopo l’appello di Johnson, dimostrano quanto sia forte la sua leadership.