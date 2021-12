Tornado negli Usa, 6 morti in magazzino di Amazon in Illinois

Il maltempo ha provocato il crollo del tetto della struttura, a Edwardsville, come hanno reso noto le autorità locali. In una nota, la società ha comunicato di essere profondamente rattristata per la tragedia. Negli ultimi giorni almeno 30 tornado hanno distrutto edifici e causato vittime anche in Arkansas, Kentucky, Missouri, Mississippi e Tennessee

Edificio collassato per il maltempo

Come scrive anche l’edizione di Chicago della Nbc, l’episodio risale a venerdì, quando una parte dell’edificio è collassata a causa del maltempo. In una conferenza stampa che si è tenuta sabato sera, James Whiteford, capo dei Vigili del fuoco, ha fatto sapere che una persona è rimasta ferita, mentre altre 45 sono state salvate. In una nota, Amazon ha comunicato di essere profondamente rattristata per la tragedia, e che gli impiegati riceveranno assistenza, così come le famiglie coinvolte.