Kansas, cammello scappa da un presepe vivente. VIDEO

Un incontro inaspettato per Jason Petrey sulla strada statale K-7 a Bonner Springs, in Kansas. L'uomo, che ha ripreso l'intera scena (che potete vedere nel video in alto diffuso da Storyful), si è imbattuto in un cammello che vagava tranquillamente tra le auto in movimento. Secondo la World Animal Protection, sarebbe scappato da un presente vivente il giorno precedente. L'animale è stato fermato dal dipartimento di polizia locale ed è stato restituito ai proprietari.