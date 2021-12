Hong Kong, Jimmy Lai e due attivisti condannati per veglia Tienanmen

La commemorazione di Piazza Tienanmen

Hong Kong, dopo 30 anni si scioglie gruppo veglie Tienanmen

L'anno scorso le autorità di Hong Kong - come scrive anche la Bbc - avevano accusato una trentina di persone, tra politici e attivisti pro-democrazia, di aver partecipato alla veglia del 4 giugno non autorizzata per la commemorazione delle vittime della repressione del 1989 di Piazza Tienanmen da parte di Pechino. I tre giudicati colpevoli dalla Corte distrettuale, e in attesa ora della condanna che sarà definita successivamente, sono stati gli unici a contestare le accuse in tribunale, diventando gli ultimi a ricevere il verdetto. In generale, i tre hanno argomentato di essere andati ad accendere candele a titolo personale e di non aver "incitato" altri a partecipare alla veglia nel Victoria Park. Tenute ininterrottamente per trent'anni, le veglie sono state vietate nel 2020 e nel 2021 per via delle restrizioni anti-pandemiche per combattere il Covid-19 e della sicurezza, dopo le violente proteste pro-democrazia del 2019.