Hong Kong, Jimmy Lai condannato ad altri 14 mesi di carcere

Jimmy Lai, il magnate dei media di Hong Kong, è stato condannato a ulteriori 14 mesi in carcere, dove già si trovava recluso. Lai infatti è stato nuovamente condannato, insieme ad altri sette attivisti per la democrazia, per aver partecipato alle proteste per il 70esimo anniversario della fondazione della Cina comunista. Proteste a cui il governo aveva risposto con una dura repressione.