Usa, Trump ha raccolto un mld per lancio piattaforma Truth Social

Un miliardo per il lancio della nuova piattaforma "Truth Social" di Donald Trump. L'annuncio arriva direttamente dalla Trump Media & Technology Group (Tmtg) e dalla società partner Digital World Acquisition. Secondo quanto riferito, alcuni non meglio precisati investitori istituzionali si sarebbero impegnati a versare un miliardo di dollari per la start-up dell'ex presidente degli Stati Uniti, con l'obiettivo di lanciare all'inizio del 2022 il nuovo social network.