Trattato Italia-Francia, venerdì la firma. “Eccellente collaborazione"

ll trattato, di cui non si conoscono ancora i dettagli, è nato dopo che “due gruppi di saggi avevano posto dei temi che abbiamo potuto sviluppare in condizioni eccellenti di collaborazione”, proseguono le fonti, e sarebbe stato redatto nell’ultimo anno. La firma avverrà durante la visita in Italia del presidente Emmanuel Macron, in programma il 25 e 26 novembre.

L’accusa di FdI

Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, ha lamentato il fatto che il trattato non sia ancora pubblico. “Nessuno, eccetto gli estensori, sa di cosa parli, tantomeno i rappresentanti del popolo italiano”, ha detto. “Abbiamo letto congetture sui giornali e commenti di autorevoli osservatori preoccupati dall'assenza di informazioni ufficiali. Non è che si gestisce così la politica estera”, ha proseguito, aggiungendo che il presidente del Consiglio Mario Draghi non avrebbe nemmeno la legittimità per firmare il documento, non essendo stato eletto.