Kalashnikov, azienda russa di armi punta sulle auto elettriche

Il Kalashnikov Izh UV-4, primo modello della casa, è un’elettrica a quattro porte apparsa nel 2018 sotto forma di prototipo. Tuttavia, recentemente sono trapelate alcune immagini, condivise dal portale Carscoops , che suggeriscono una possibile versione di produzione. Dalla Kalashnikov Izh UV-4 sarà ricavata anche una versione più compatta a due porte e tre ruote. Nello specifico, le ultime immagini provenienti dall'ufficio brevetti della Russia, rivelano che la UV-4 non è cambiata molto rispetto al prototipo svelato nel 2018, con ruote esposte e porte in stile militare

Il veicolo misura 340 cm di lunghezza, 15 di larghezza e 17 di altezza. La dotazione di base includerà aria condizionata, riscaldamento, un quadro strumenti digitale, uno schermo video e sospensioni regolabili. Secondo i rumors emersi in precedenza, la potenza della vettura sarebbe di 67 Cv, con una velocità massima di 80 km/h e un peso di 650 kg. La Kalashnikov non ha rivelato le specifiche della batteria, ma dovrebbe essere sufficiente per percorrere fino a 150 km con una singola ricarica.

Tre ruote

La versione a tre ruote dell'UV-4, a cui ancora non è stato assegnato un nome, presenta una velocità significativamente minore e, soprattutto, ha una ruota in meno sull'asse posteriore. L’elettrica a tre ruote sembra condividere la parte anteriore con "la sorella" a quattro ruote, ma presenta una forma più arrotondata e nessuna porta, lasciando così la cabina esposta. All'interno c'è spazio per due passeggeri e alcuni bagagli. Anche l’impostazione degli interni è la medesima, con la differenza che in questa versione a tre ruote è presente un tetto apribile.