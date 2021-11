Mangia troppo, uomo cacciato e bandito da un All You Can Eat in Cina

In passato aveva mangiato 1,5 kg di zampe di maiale, mentre in un'altra visita era arrivato ad ingurgitare da 3,5 kg a 4 kg di gamberi. Il proprietario ha ora deciso di vietare l'ingresso al ristorante a tutti i live-streamer Condividi

"Posso mangiare molto, è colpa mia?". Così si è difeso Mr Kang, lo youtuber cinese cacciato da un ristorante All You Can Eat per aver consumato troppo cibo. Lo ha rivelato ai microfoni di Hunan TV, accusando il locale di essere discriminatorio nei confronti di persone come lui.

Discriminazione o gestione economica? leggi anche Peng Shuai sparita, Wta minaccia di annullare tornei tennis in Cina Nel ristorante in questione, l'Handadi Seafood BBQ Buffet nella città di Changsha, il live-streamer Mr Kang si era recato altre volte. In passato aveva mangiato 1,5 kg di zampe di maiale, mentre in un'altra visita era arrivato ad ingurgitare da 3,5 kg a 4 kg di gamberi, ha ammesso. Aggiungendo poi che non aveva sprecato cibo, mentre il proprietario del ristorante ha detto allo stesso giornalista che Kang lo stava mettendo in tasca. "Ogni volta che viene qui, perdo qualche centinaio di yuan (la valuta cinese, ndr)", ha detto il ristoratore. "Anche quando beve latte di soia, può berne 20 o 30 bottiglie. Quando mangia gli zamponi di maiale, ne consuma l'intero vassoio. E per i gamberi, di solito la gente usa le pinze per prenderli, usa un vassoio per prenderli tutti". Il proprietario ha poi deciso di vietare l'ingresso al ristorante a tutti i live-streamer.