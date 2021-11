Donne in Rete contro la violenza ha lanciato una campagna di raccolta fondi su Eppela per affiancare le donne afgane rifugiate in Italia, accompagnandole nel percorso di accoglienza e integrazione, attraverso un Fondo speciale.

A causa del restaurato regime talebano in Afghanistan, molte donne hanno abbandonato il Paese e tante altre cercheranno di lasciarlo nei prossimi mesi per sfuggire alle violenze che si stanno diffondendo sotto gli occhi impotenti della comunità internazionale.

In Italia, spiegano dalla rete D.i.Re, non c'è ancora contezza dei fondi che saranno messi a disposizione per l'accoglienza di queste donne, che spesso hanno già vissuto esperienze di violenza maschile basata sul genere.

Per consentire alle organizzazioni socie del network di rispondere alle richieste di sostegno e ospitalità è stato costituito un Fondo specifico che ha l’obiettivo di affiancare le donne afgane rifugiate in Italia, attraverso il sostegno economico alle organizzazioni della Rete D.i.Re che le ospitano, per accompagnarle in percosi di accoglienza e integrazione.