Afghanistan,i talebani torneranno ad esecuzioni e amputazioni

In Aghanistan si torna al passato e si torna ad un passato cruento e brutale. I talebani, nuovamente al potere dal 15 agosto scorso, si preparano infatti a ripristinare le esecuzioni dei condannati per omicidio e le amputazioni delle mani e dei piedi dei condannati per furto, anche se forse non in pubblico: lo ha detto all'agenzia di stampa Associated Press Nooruddin Turabi, uno dei fondatori dell'organizzazione e responsabile dell'applicazione della legge islamica nel Paese durante il precedente governo dei mullah.

Ritorno al passato I miliziani integralisti islamici scelgono nuovamente i brutali metodi già usati e tristemente famosi negli anni ’90, metodi utilizzati anche oggi nei piccoli villaggi riconquistati nel corso dei mesi e ora anche nelle grandi città come la capitale Kabul. Già da giorni i combattenti talebani hanno ripreso a praticare una punizione che usavano comunemente in passato deridendo e umiliando i presunti ladri in pubblico, pratica che ora diventerà sistematica.

Nooruddin Turabi Nel precedente governo dei talebani Turabi era ministro della Giustizia e capo del cosiddetto ministero della Propagazione della virtù e della prevenzione del vizio, mentre adesso è responsabile del sistema carcerario ed è uno dei leader inclusi nella lista delle sanzioni Onu. Turabi ha spiegato che a giudicare saranno i giudici, uomini e donne: "Il taglio delle mani è necessario per la sicurezza", ha affermato, ricordando che quando veniva praticato aveva avuto un effetto deterrente. "Il governo, ha concluso, sta studiando se eseguire le punizioni in pubblico e svilupperà una politica al riguardo". Sempre Turabi ha sottolineato: tutti ci criticano, ma noi non abbiamo mai detto nulla sulle loro leggi e sulle loro punizioni. Nessuno ci dirà come devono essere le nostre leggi. Seguiremo l’Islam e faremo le nostre leggi sulla base del Corano”.