Usa, morto il bimbo ferito al concerto di Travis Scott in Texas

Non ce l’ha fatta. Ezra Blount, il bimbo di 9 anni rimasto gravemente ferito nella calca al concerto tenutosi in Texas lo scorso 5 novembre, è morto dopo giorni di agonia. A renderlo noto l'avvocato di famiglia, secondo quanto riporta la Bbc. Col decesso del piccolo salgono a 10 le persone che hanno perso la vita durante l'evento organizzato dal popolare rapper Travis Scott. Secondo i legali sarebbero oltre 300 i feriti, rimasti schiacciati contro il palcoscenico dalla calca che premeva alle loro spalle. Ezra era stato messo in coma farmacologico dai medici nel tentativo di salvargli la vita dopo aver subito traumi al cervello, ai reni e al fegato.