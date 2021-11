Houston, calca e ressa a un festival musicale: almeno 8 morti

Durante la prima serata dell'evento musicale organizzato dal rapper Travis Scott, i partecipanti - in tutto 50mila - hanno iniziato a spingere verso il centro del palco. Molte persone sono cadute a terra e sono rimaste schiacciate. Alcune sono andate in arresto cardiaco. In 300 hanno avuto bisogno di assistenza medica sul luogo

"La situazione è degenerata in fretta"

All’evento musicale, organizzato dal rapper Travis Scott, diciassette persone sono state trasportate in ospedale. Di queste, undici hanno subito arresti cardiaci, mentre altri 300 partecipanti al festival hanno avuto bisogno di assistenza sul luogo. Il capo della polizia di Houston, Larry Satterwhite, ha detto che la situazione “è degenerata in fretta”: “È successo in una manciata di minuti. All’improvviso diverse persone erano a terra, in preda a un arresto cardiaco o altre emergenze mediche”. Erano oltre 50mila i partecipanti al concerto. Una seconda serata era in programma per oggi, sabato 6 novembre, ma è stata annullata in seguito agli incidenti.