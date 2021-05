Florida, spari sugli spettatori di un concerto a Miami: due morti

È accaduto fuori da una sala da biliardo, la El Mula Banquet Hall. Tre persone armate di pistole e fucili d'assalto sono scese da un suv e hanno aperto il fuoco sulla folla che aspettava di entrare per assistere allo spettacolo. Oltre 20 le persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Il capo della polizia: “Si tratta di un atto mirato, non è sicuramente casuale"

Due persone sono rimaste uccise dopo che tre uomini armati hanno sparato contro gli spettatori aspettavano di entrare a un concerto in un locale a Miami, in Florida. Lo riportano i media locali. Una delle 20-25 persone rimaste ferite è in gravi condizioni. Si tratta della seconda sparatoria a Miami in questo fine settimana: nella notte tra venerdì e sabato una persona è stata uccisa e altre sei ferite nella zona di Wynwood.