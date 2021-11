Iraq, premier sfugge ad attentato con drone. Usa: “Atto di terrorismo"

Il premier dopo l'attacco: "Calma e moderazione"



leggi anche

Iraq, attacco dell’Isis in un villaggio del nord-est

Il premier, dopo l'attentato, ha scritto su Twitter: "Sto bene e chiedo calma e moderazione da parte di tutti per il bene dell'Iraq". Al Khadimi ha aggiunto che l'accaduto non intaccherà la "fermezza delle nostre eroiche forze di sicurezza per preservare la sicurezza del popolo , ottenere il diritto e stabilire la legge".