Iraq, attacco dell’Isis in un villaggio del nord-est

Questo mentre a più di due settimane dalle elezioni legislative irachene del 10 ottobre non ci sono ancora i risultati definitivi a causa di una serie di ricorsi presentati da formazioni politiche perdenti in diversi seggi del Paese. L'Alta commissione elettorale irachena ha atteso di raccogliere tutte le richieste di ricorso e le ha esaminate. Per le richieste accolte sono state stabilite le procedure di conteggio manuale delle schede.

Sit-in di protesta nella Zona verde di Baghdad

Le formazioni sciite più vicine all'Iran da giorni hanno indetto sit-in e proteste nella Zona verde di Baghdad per denunciare brogli. Secondo i risultati elettorali ancora non definitivi, queste formazioni politiche armate hanno perso più della metà dei 48 seggi in parlamento ottenuti alle elezioni del 2018. Il leader radicale sciita Moqatada Sadr è emerso, invece, come il principale vincitore delle elezioni (73 seggi su 329), seguito dal partito del Presidente del Parlamento, il sunnita Muhammad Halbusi (37 seggi) e da quello dell'ex premier Nuri al Maliki, vicino all'Iran (34 seggi).