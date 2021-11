Cina, la tennista Peng Shuai accusa di stupro l’ex vice premier

La campionessa in doppio a Wimbledon e Roland Garros parla degli abusi subiti dal vice premier cinese. Ma il governo censura Condividi

"Perché sei dovuto tornare da me, portarmi a casa tua per costringermi a fare sesso con te?". A parlare è Peng Shuai, stella del tennis femminile ed ex numero uno del ranking di doppio. La tennista ha denunciato il vice premier Zhang Gaoli, in passato leader del Partito Comunista cinese. L'ex campionessa di Wimbledon e Open di Francia lo ha accusato tramite un lungo post sul social Weibo, nel quale accenna a una relazione intermittente di almeno 10 anni.



Il post vedi anche Elijah Wood: "L'orco de Il Signore degli Anelli? Era Harvey Weinstein" "Sì, non ho alcuna prova, ed è semplicemente impossibile avere prove", ha scritto la tennista. "Non riesco a descrivere quanto fossi disgustata, e quante volte mi sono chiesta se sono ancora un'umana? Mi sento un cadavere che cammina. Ogni giorno recitavo, quale persona è la vera me?". Le parole di Peng però non sono durate molto, infatti la censura ha preso il via con una velocità e una ferocia mai viste in nessuno dei precedenti casi di #MeToo del Paese.

Censura leggi anche Microsoft chiude Linkedin in Cina per limiti operativi e di censura Il suo post, pubblicato verso le 22 di martedì, è stato cancellato dopo meno di 30 minuti. Inizialmente le sue parole sono circolate sui social media e nei gruppi di chat private, ma presto anche questi sono stati censurati, insieme ad altri post che discutevano del caso. L'account verificato di Peng, che ha più di mezzo milione di follower, rimane su Weibo ma è stato escluso dalle ricerche. Come se non bastasse, anche tutte le sezioni dei commenti sotto i suoi post precedenti sono state chiuse.