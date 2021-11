2/6 ©Ansa

La spilla è stata e sarà usata anche in altre occasioni, come a Glasgow, ed è il simbolo del Remembrance Day o "Poppy (papavero) Day": giorno in cui i Paesi del Commonwealth, l'11 novembre, ricordano i caduti della Prima Guerra Mondiale e per estensione i morti di tutte le guerre

G20, Johnson in ritardo per la foto. Draghi: "Dov'è Boris?"