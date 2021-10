Usa: "Aiuteremo Taiwan a difendersi". Pechino: "L'isola è della Cina"

ll secondo e ultimo giorno del G20 di Roma è stato caratterizzato anche dall’importante incontro tra Cina e Stati Uniti, con la questione di Taiwan in primo piano: in poco meno di un'ora di colloqui, il capo della diplomazia americana, Antony Bliken, ha avvertito il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che gli Usa si opporranno fermamente alle azioni "unilaterali" cinesi mentre Pechino ha chiesto a Washington di onorare i propri impegni nei confronti della Cina, sottolineando il grave danno dell’indipendenza di Taiwan per l'unità del Paese.