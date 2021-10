Alec Baldwin: "Una tragedia orribile, basta armi vere sul set"

"Non sono autorizzato a fare alcun commento, perchè c'è un'indagine in corso. Mi è stato detto dall'ufficio dello sceriffo di Santa Fe che non posso rispondere a nessuna domanda sull'indagine. Una donna è morta, era una mia amica.” Sono le parole di Alec Baldwin che, visibilmente turbato, si presenta alle telecamere dei network Usa, per la prima volta dall’incidente in cui è stata uccisa, sul set del film "Rust", la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Basta armi vere sul set

Da qui l’appello dell’attore a non avere armi vere sul set ma ad utilizzare pistole e proiettili di plastica. “Non spetta a me decidere su questo - sintetizza - Dovete capire che io non sono un esperto in questo campo, quindi qualunque cosa decidano altre persone è il modo migliore per proteggere la sicurezza della troupe sul set”. Baldwin non ha, comunque, saputo dire se parteciperà ancora a riprese che prevedano l'uso di armi come in "Rust".