Squid Game, costumi di Halloween vietati nelle scuole di New York

Tre presidi hanno infatti inviato una e-mail ai genitori degli alunni, dicendo che gli abiti rossi e le maschere nere non sono ammessi. Letteralmente “Il gioco del calamaro”, la serie record sudcoreana narra la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza per vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won, pari a circa 33 milioni di euro

Tre scuole elementari del distretto di Fayetteville-Manlius, nello stato di New York, hanno detto no ai costumi di Halloween che riprendono la seguitissima (e molto controversa) serie di Netflix Squid Game. I presidi di tre istituti hanno inviato una e-mail ai genitori degli alunni, dicendo che gli abiti rossi e le maschere nere sono vietati a causa del "messaggio violento" della serie sudcoreana. "A causa delle preoccupazioni sulla potenziale natura violenta del gioco è inappropriato", si legge nella lettera inviata ai genitori della Mott Road Elementary School, riportata dal New York Post: "E anche un costume di Halloween ispirato a questa serie non soddisfa le nostre linee guida".