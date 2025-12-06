Offerte Sky
Tensione Afghanistan-Pakistan, 5 morti in nuovi scontri al confine. Scambio di accuse

Scambio di accuse tra i due Paesi per l'acuirsi delle tensioni. Da parte pakistana si accusa l'Afghanistan per un attacco con colpi di mortaio contro la zona di Badani. Zabihullah Mujahid, portavoce dei Talebani di nuovo al potere in Afghanistan dal 2021, ha puntato il dito contro il Pakistan, accusato nelle scorse ore di aver attaccato per primo a Spin Boldak

Nel distretto afghano di Spin Boldak cinque persone sono rimaste uccise e altrettante ferite nella notte in uno scontro a fuoco avvenuto lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan. E' quanto affermano fonti locali citate dall'afghana Tolo News mentre i due Paesi si scambiano accuse per la nuova escalation.

Il giornale pakistano Dawn riferisce di segnalazioni di uno scontro a fuoco tra forze afghane e pakistane avvenuto nella notte nei pressi del valico di Chaman. Da parte pakistana accusano l'Afghanistan per un attacco con colpi di mortaio contro la zona di Badani. Zabihullah Mujahid, portavoce dei Talebani di nuovo al potere in Afghanistan dal 2021, ha puntato il dito contro il Pakistan, accusato nelle scorse ore di aver attaccato per primo a Spin Boldak. Nella città di Chaman, in Pakistan, tre persone, fra le quali una donna, sono state trasportate in ospedale. 

