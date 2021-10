Arrestati tre studenti indiani del Kashmir perché tifavano Pakistan

Non accenna a diminuire la tensione India-Pakistan sulla questione del Kashmir, territorio conteso da entrambe le nazioni dal ’48. Questa volta a farne le spese tre studenti della regione, “rei” di aver tifato per la rappresentanza di Islamabad alla Coppa del Mondo di Cricket, lo sport nazionale, e di aver gioito dopo la vittoria del Pakistan.

Poco dopo la fine della partita, infatti, Mohammed Shami, l'unico musulmano della squadra di cricket indiana, è stato brutalmente insultato sui suoi profili. Gli utenti dei social media lo hanno accusato di aver deliberatamente giocato per favorire la squadra pakistana, mentre altri lo hanno etichettato come traditore.

Una questione spinosa

Non è un caso che sia il cricket l’evento che scatenato questa ondata di odio. È lo sport nazionale in tutto il subcontinente indiano, ed è spesso l’occasione per rilanciare messaggi nazionalistici e per “soffiare” sulle tensioni etnico-religiose. È anche un grande trampolino di lancio per le carriere politiche, come dimostra la parabola di Imran Khan, attuale primo ministro pakistano, ex campione di cricket a livello mondiale.

Questo il clima, poi c’è l’ultradecennale questione del Jammu-Kashmir, che vede ancora formalmente india e Pakistan in guerra, e una sorta di sospensione con la Cina, anche se schermaglie e scaramucce sono all’ordine del giorno tra i vari fronti. Tutto per il controllo di una regione montuosa dall’importante peso strategico anche per i suoi ghiacciai perenni e per l’accesso all’acqua.

India e Pakistan sono in pessimi rapporti fin dall’uscita dell’impero britannico, nel 1948. La separazione tra i due stati è di tipo confessionale: in Pakistan la maggioranza è musulmana, in India è indù, sebbene ci siano significative minoranze in entrambi paesi. In particolare, nel Kashmir la popolazione è a maggioranza musulmana e questo ha dato il via alla insanabile contesa.

In più la svolta ultranazionalista di Narendra Modi non ha fatto che rinfocolare le tensioni.

Che, appunto, possono esplodere anche con una partita di cricket.