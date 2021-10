Toro Seduto, scoperti discendenti grazie a analisi Dna di un capello

Pubblicata sulla rivista Science Advances, la ricerca è stata condotta da Eske Willerslev dell’università di Cambridge e del centro di genetica della Fondazione Lundbeck. La nuova tecnica permette di analizzare l'informazione genetica anche quando il Dna è piuttosto degradato, come quello estratto dai capelli del capo Sioux Condividi:

Tatanka Yotanka, meglio conosciuto come Toro Seduto, ha un “discendente diretto” che gira gli Stati Uniti per raccontare l’eredità culturale dei Sioux. Grazie a una nuova tecnica di analisi del Dna sono stati "trovati" i pronipoti del leggendario capo indiano, passato alla storia per aver sconfitto il colonnello George Armstrong Custer nel 1876.

La ricerca approfondimento Toro Seduto, la storia del leggendario e coraggioso capo indiano Sioux Pubblicata sulla rivista Science Advances, la ricerca è stata condotta da Eske Willerslev, dell'università di Cambridge e del centro di genetica della Fondazione Lundbeck. La nuova tecnica di analisi del Dna permette di analizzare l'informazione genetica anche quando è piuttosto degradato, come quello estratto dai capelli di Toro Seduto, ed è stata usata per la prima volta per dimostrare una parentela tra un personaggio storico e persone in vita. Il pronipote che si è sottoposto al test insieme alle sue sorelle è Ernie Lapointe, che dice: "Per anni la nostra parentela con Toro Seduto è stata messa in discussione". I ricercatori prevedono di ripetere l'analisi del Dna anche sulle presunte ossa di Toro Seduto, che secondo Lapointe sono sepolte in un sito a Mobridge, in Sud Dakota.