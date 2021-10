Golpe in Sudan, almeno 7 morti nelle proteste

Ancora manifestazioni e ancora morti per le strade del Sudan e in particolare nella capitale Khartoum. Il paese africano, a poco più 24 ore da quando i militari hanno preso il controllo del governo, deponendo il premier Abdallah Hamdok, accusato di inettitudine, non riesce a trovare pace.

Ancora scontri e disordini

Insomma, ancora caos, nonostante il generale golpista, Abdel Fattah Al Burhan, abbia promesso una rapida transizione verso libere elezioni che si dovrebbero tenere nel 2023.

Proprio l’assenza di una data per le consultazioni è tra i motivi che – ufficialmente – hanno spinto i militari a intervenire. Insomma, l’inerzia del governo succeduto nel 2019 al presidente Bashir, accusato per crimini contro l’umanità dalla Corte Penale internazionale per il massacro del Darfur, sarebbe alla base del colpo di Stato. Ma il generale ha assicurato che darà ulteriori spiegazioni in una conferenza stampa, oggi stesso.

Intanto al Jazeera racconta di chiamate alla disobbedienza civile e a nuove manifestazioni. Si preannunciano quindi altri disordini nelle prossime ore.

La comunità internazionale non ha però gradito la mossa e ha subito manifestato la sua contrarietà nei confronti della svolta militare in Sudan. Una dinamica che si ripete troppo spesso nei paesi africani dove, al susseguirsi vorticoso di governi più o meno democratici, non corrisponde un miglioramento complessivo delle condizioni di vita dei cittadini.